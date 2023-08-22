США купят за 1,5 миллиарда долларов 72 спутника у Northrop Grumman и Lockheed Martin

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Агентство космического развития Соединённых Штатов (АКР) объявило о контрактах с американскими корпорациями Northrop Grumman и Lockheed Martin на строительство и эксплуатацию 72 спутников общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. В заявлении, опубликованном на веб-сайте агентства, указывается, что каждая компания произведет 36 спутников бета-типа, образующих единую группировку транспортного уровня Tranche 2 (T2TL).

Фото: "The James Webb Space Telescope at Northrop Grumman" by James Webb Space Telescope is licensed under CC BY 2.0.

АКР выделило на этот проект 733 миллиона долларов Northrop Grumman и 816 миллионов долларов Lockheed Martin. Первые спутники планируется вывести на околоземную орбиту в сентябре 2026 года. Согласно заявлению АКР, системы T2TL-Beta будут выполнять такие задачи, как наведение на цель за пределами прямой видимости, выдача предупреждений о запуске ракет и отслеживание траекторий их полета.

Агентство космического развития Соединённых Штатов было создано при Минобороны США в марте 2019 года. Агентство отвечает за разработку программной политики для военно-космических программ следующего поколения.

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