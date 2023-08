Your browser does not support the audio element.

Агентство космического развития Соединённых Штатов (АКР) объявило о контрактах с американскими корпорациями Northrop Grumman и Lockheed Martin на строительство и эксплуатацию 72 спутников общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. В заявлении, опубликованном на веб-сайте агентства, указывается, что каждая компания произведет 36 спутников бета-типа, образующих единую группировку транспортного уровня Tranche 2 (T2TL).

Фото: "The James Webb Space Telescope at Northrop Grumman" by James Webb Space Telescope is licensed under CC BY 2.0.