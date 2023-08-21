Российский художник с помощью нейросетей делает вещи прозрачными

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Что получится, если объединить две популярные тенденции: искусство с использованием нейросетей и возрождение интереса к прозрачному пластику? В своём материале об этом пишет wylsa.com.

Фото: "Technical Session # 7 : Neural Network and Brain Modeling" by brewbooks is licensed under CC BY-SA 2.0.

Цифровой художник Вадим Садовскийпри поддержке Midjourney создал полную коллекцию иллюстраций, изображающих продукты различных брендов в прозрачном исполнении.

Естественно, что далеко не все концепции являются практичными. Например, прозрачный корпус камеры будет пропускать избыточный свет на пленку или матрицу, а в прозрачном тостере вообще отсутствуют нагревательные элементы. Однако ведь в этом и весь смысл — внешний вид, который выглядит очень стильно.

Уровень детализации работ поражает. Фактически, для достижения такого результата, даже с учетом современного уровня развития нейросетей, требуется значительное количество усилий для создания правильного запроса и последующей коррекции изображения.

Некоторые изображения выглядят настолько готовыми, будто они предназначены для пресс-релизов или рекламных страниц продукции.

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