Что получится, если объединить две популярные тенденции: искусство с использованием нейросетей и возрождение интереса к прозрачному пластику? В своём материале об этом пишет wylsa.com.
Цифровой художник Вадим Садовскийпри поддержке Midjourney создал полную коллекцию иллюстраций, изображающих продукты различных брендов в прозрачном исполнении.
Естественно, что далеко не все концепции являются практичными. Например, прозрачный корпус камеры будет пропускать избыточный свет на пленку или матрицу, а в прозрачном тостере вообще отсутствуют нагревательные элементы. Однако ведь в этом и весь смысл — внешний вид, который выглядит очень стильно.
Уровень детализации работ поражает. Фактически, для достижения такого результата, даже с учетом современного уровня развития нейросетей, требуется значительное количество усилий для создания правильного запроса и последующей коррекции изображения.
Некоторые изображения выглядят настолько готовыми, будто они предназначены для пресс-релизов или рекламных страниц продукции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.