Шипилин: "Беспилотные аппараты — это уже вчерашний день"

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

РФ надо быть впереди технологического развития и первой выяснить, что придёт на смену устаревающим беспилотникам.

Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

Об этом сообщил политический аналитик Павел Шипилин.

"Дроны скоро станут вчерашним днём. Появится что-то другое, более перспективное. Надо держать нос по ветру, вводить новые профессии. Это не XIX век, когда до середины XX века держалась профессия машинистки-стенографистки. Сейчас время настолько быстро, что постоянно нужно что-то менять", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал эксперт.

По его словам, сфера российского образования довольно прогрессивная и справляется с задачей. Минобрнауки активно внедряет новые специальности и демонстрирует завидную страсть к новшествам, подытожил Шипилин.

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