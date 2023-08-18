Эксперт Муртазин: ОС нового "Р-ФОН" отстаёт от "Авроры" на восемь лет

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В сети появились первые изображения и видеоматериалы российского смартфона "Р-ФОН", работающего на операционной системе "РОСА Мобайл". Аппарат будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Однако ведущий эксперт из "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин высказал свое мнение на "Радио 1", заявив, что данный проект не является оптимальным для России.

Специалист сравнил новый смартфон с российской операционной системой "Аврора", подчеркнув, что "РОСА Мобайл" отстает на восемь лет в развитии.

"Это по сути версия операционной системы, аналогичной "Авроре" 2015 года, то есть ей предстоит еще долгий путь развития. Для этого потребуется значительная доработка, а также развитие соответствующей платформы. На данный момент подобной подготовки не наблюдается. Более того, основными клиентами в корпоративном секторе выступают государственные учреждения и госкомпании, у которых очень высокие требования к программному обеспечению. Вряд ли компания сможет полностью соответствовать этим стандартам на данном этапе. Она явно уступает в разработке и количестве разработчиков в сравнении с проектами, базирующимися на "Открытой Мобильной Платформе", такими как "Аврора", — отметил Муртазин.

Аналитик также подчеркнул, что в течение этих восьми лет, которые потребуются "РОСА Мобайл" для достижения необходимого уровня развития, "Аврора" уже будет присутствовать на рынке и все равно опережать своего конкурента.

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