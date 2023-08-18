Ученые из аграрного научного центра "Донской" планируют осенью впервые осуществить экспериментальные исследования с использованием сортов озимой пшеницы и ячменя, которые были разработаны в центре.
Эти исследования будут проводиться на территории Мелитопольского университета, расположенного в Запорожской области. Детали информации были предоставлены замдиректором по научной работе и руководителем селекционного центра аграрного научного центра "Донской" Дмитрием Марченко.
"У нас есть договорённость непосредственно с Запорожской областью, в этом году запланировали заложить демонстрационный участок на базе Мелитопольского университета. Наша селекция будет представлена из сортов пшеницы и озимого ячменя", — сказал Марченко.
По словам замдиректора научного центра, весной предполагается провести испытания с яровыми культурами на территории университета. Он также добавил, что сотрудничество с производителями продолжается: интерес к разработанным сортам есть у многих регионов, включая Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР) и Херсонскую область.
Планируется, что на экспериментальной площадке будут представлены различные новинки сортов, разработанных аграрным научным центром "Донской". Среди них будут такие сорта, как
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