В Индии уже началось производство iPhone 15

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

По данных от Bloomberg, индийская фабрика Foxconn, расположенная в штате Тамилнад, недавно приступила к производству смартфонов. Поделилась этой новостью wylsa.com

Фото: "Phone" by jacqui.brown33 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот момент стал заметным, так как впервые производство новых iPhone началось за пределами Китая до официального анонса со стороны компании Apple. Как было отмечено ранее, компания активно расширяет свою присутствие в Индии и работает над созданием полноценной альтернативы производственным базам в Китае.

Согласно некоторым данным, отгрузки с индийской фабрики в этом году начнутся всего через несколько недель после китайских, в то время как обычно между ними был значительный временной разрыв, составлявший не менее полугода. В апреле текущего года стало известно, что в Индии собирается около 7% всех iPhone, и Apple планирует в ближайшем будущем увеличить эту долю.

Однако, учитывая текущие производственные мощности компании в этой стране, маловероятно, что за ближайший год этот показатель превысит отметку в 10-15%.

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