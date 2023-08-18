По данных от Bloomberg, индийская фабрика Foxconn, расположенная в штате Тамилнад, недавно приступила к производству смартфонов. Поделилась этой новостью wylsa.com
Этот момент стал заметным, так как впервые производство новых iPhone началось за пределами Китая до официального анонса со стороны компании Apple. Как было отмечено ранее, компания активно расширяет свою присутствие в Индии и работает над созданием полноценной альтернативы производственным базам в Китае.
Согласно некоторым данным, отгрузки с индийской фабрики в этом году начнутся всего через несколько недель после китайских, в то время как обычно между ними был значительный временной разрыв, составлявший не менее полугода. В апреле текущего года стало известно, что в Индии собирается около 7% всех iPhone, и Apple планирует в ближайшем будущем увеличить эту долю.
Однако, учитывая текущие производственные мощности компании в этой стране, маловероятно, что за ближайший год этот показатель превысит отметку в 10-15%.
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