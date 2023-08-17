Израильские учёные рассмотрели возможность ИИ общаться с животными

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе, что однажды к ChatGPT присоединится CatGPT — машина на основе искусственного интеллекта, позволяющая нам общаться с домашними кошками с помощью мяуканья, мурлыканья или шипения.

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Теперь, когда большие языковые модели стали экспертами в области человеческой речи, многие задаются вопросом, что потребуется, чтобы искусственный интеллект мог общаться с животными. Двое нейробиологов обсуждают этот вопрос в новом эссе, опубликованном в журнале "Current Biology".

В духе теста Тьюринга — который устанавливает порог человеческого интеллекта в машинах — Йосси Йовель и Одед Рехави из Тель-Авивского университета в Израиле представляют то, что они назвали "Испытанием Доктора Дулиттла".

Это испытание требует, чтобы модель "языка", основанная на искусственном интеллекте, преодолела три основных препятствия при общении с животным:

Использовать сигналы общения , характерные для данного животного. При этом животное не должно изучать новые сигналы, как собака, реагирующая на команды человека.

, характерные для данного животного. При этом животное не должно изучать новые сигналы, как собака, реагирующая на команды человека. Использовать эти сигналы в различных поведенческих контекстах , а не только во время ухаживания или угрожающих ситуаций, например, как ученые воспроизводят известный сигнал тревоги птицам.

, а не только во время ухаживания или угрожающих ситуаций, например, как ученые воспроизводят известный сигнал тревоги птицам. Вызывать измеримую реакцию у животного "как если бы оно общалось с сородичем [животным, подобным себе], а не с машиной".

Однако даже если все три вышеуказанных условия будут выполнены, возможно, мы никогда не сможем общаться с животными на том уровне, какой хотели бы многие владельцы домашних питомцев или любители животных.

Даже если алгоритм однажды сможет сказать нам, что наша домашняя кошка выражает любовь или раздражение, возможно, не будет способа спросить, как она себя чувствует. Человеческий язык уникален и не распространяется на других животных.

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Удивительные возможности искусственного интеллекта