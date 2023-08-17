Представьте себе, что однажды к ChatGPT присоединится CatGPT — машина на основе искусственного интеллекта, позволяющая нам общаться с домашними кошками с помощью мяуканья, мурлыканья или шипения.
Теперь, когда большие языковые модели стали экспертами в области человеческой речи, многие задаются вопросом, что потребуется, чтобы искусственный интеллект мог общаться с животными. Двое нейробиологов обсуждают этот вопрос в новом эссе, опубликованном в журнале "Current Biology".
В духе теста Тьюринга — который устанавливает порог человеческого интеллекта в машинах — Йосси Йовель и Одед Рехави из Тель-Авивского университета в Израиле представляют то, что они назвали "Испытанием Доктора Дулиттла".
Это испытание требует, чтобы модель "языка", основанная на искусственном интеллекте, преодолела три основных препятствия при общении с животным:
Однако даже если все три вышеуказанных условия будут выполнены, возможно, мы никогда не сможем общаться с животными на том уровне, какой хотели бы многие владельцы домашних питомцев или любители животных.
Даже если алгоритм однажды сможет сказать нам, что наша домашняя кошка выражает любовь или раздражение, возможно, не будет способа спросить, как она себя чувствует. Человеческий язык уникален и не распространяется на других животных.
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