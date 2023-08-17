Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центробанк понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля
Минобрнауки Таджикистана снимет запрет на использование мобильных устройств в школах
В Ростовской области суд отправил в колонию мобилизованного, убившего сослуживца
Суд взыскал с Виктора Бычкова 715 тыс. рублей за неявку на съёмки ток-шоу
Александр Бастрыкин заявил о необходимости завести дело против авиакомпании Red Wings
Эксперт Лебович: военная интервенция в Нигер может нанести ущерб ECOWAS
Муж Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев брака
Сотрудников администрации Махачкалы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Рязанский назвал главой проблемой российских пенсионеров медицинское сопровождение

Израильские учёные рассмотрели возможность ИИ общаться с животными

1:59
Наука

Представьте себе, что однажды к ChatGPT присоединится CatGPT — машина на основе искусственного интеллекта, позволяющая нам общаться с домашними кошками с помощью мяуканья, мурлыканья или шипения.

Израильские учёные рассмотрели возможность ИИ общаться с животными
Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

Теперь, когда большие языковые модели стали экспертами в области человеческой речи, многие задаются вопросом, что потребуется, чтобы искусственный интеллект мог общаться с животными. Двое нейробиологов обсуждают этот вопрос в новом эссе, опубликованном в журнале "Current Biology".

В духе теста Тьюринга — который устанавливает порог человеческого интеллекта в машинах — Йосси Йовель и Одед Рехави из Тель-Авивского университета в Израиле представляют то, что они назвали "Испытанием Доктора Дулиттла".

Это испытание требует, чтобы модель "языка", основанная на искусственном интеллекте, преодолела три основных препятствия при общении с животным:

  • Использовать сигналы общения, характерные для данного животного. При этом животное не должно изучать новые сигналы, как собака, реагирующая на команды человека.
  • Использовать эти сигналы в различных поведенческих контекстах, а не только во время ухаживания или угрожающих ситуаций, например, как ученые воспроизводят известный сигнал тревоги птицам.
  • Вызывать измеримую реакцию у животного "как если бы оно общалось с сородичем [животным, подобным себе], а не с машиной".

Однако даже если все три вышеуказанных условия будут выполнены, возможно, мы никогда не сможем общаться с животными на том уровне, какой хотели бы многие владельцы домашних питомцев или любители животных.

Даже если алгоритм однажды сможет сказать нам, что наша домашняя кошка выражает любовь или раздражение, возможно, не будет способа спросить, как она себя чувствует. Человеческий язык уникален и не распространяется на других животных.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Удивительные возможности искусственного интеллекта
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Выдававшего себя за бомжа наводчика ВСУ задержали под Ростовом
Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева Олег Володин Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун" Любовь Степушова Среди демократов США бродят будущие короли Сергей Лебедев
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
Потопит ли РФ контейнеровоз "Йозеф Шульте", как хочет Украина?
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Последние материалы
Артур Мурадян рассказал, как изменение курса рубля повлияет на стоимость отдыха за границей
Уролог: самый неожиданный и действенный способ повысить либидо — наколоть дрова
Актера Виктора Бычкова оштрафовали почти на миллион за неявку на шоу Кудрявцевой
Дмитрий Савельев: давно пора уяснить, что Запад нам не друг
Президент Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Стилист Александр Рогов оправдался перед обиженной Кудрявцевой
Курская чиновница в ответ на упрёки горожан пожаловалась на "зажравшийся народ"
Задержки и отмены рейсов RW в аэропорту Антальи коснулись более тысячи российских туристов
Полковник Макгрегор: украинская армия начала отступление под Харьковом из-за натиска ВС РФ
Блогер Наталья Краснова выходит замуж в четвертый раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников