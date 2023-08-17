23 августа к Земле приблизится астероид 6037

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

23 августа в 11:18 по московскому времени прогнозируется максимальное приближение одного небесного тела к Земле. Этим объектом является астероид 6037, который был открыт в марте 1988 года. В этот момент астероид будет двигаться со скоростью 14 километров в секунду. Существует разное мнение относительно угрозы, которую он может представлять для человечества. Некоторые люди считают, что это может быть опасно, в то время как другие уверены, что событие не имеет ничего необычного.

Фото: by Navicore is licensed under CC BY 3.0.

Ещё совсем недавно астероид "вёл себя тихо", однако ученые обратили на него внимание, когда заметили, что его траектория удивительно близка к Земле. Несмотря на то, что астероид 6037 приблизится к Земле почти на 6 млн км, специалисты из NASA уверены: в ближайшие сто лет риск "небесных" столкновений незначителен, как сообщает ТАСС.

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