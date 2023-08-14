ZALA, известная своими "Ланцет" и "Куб", показала презентацию перспективного БПЛА Aeroscan

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская компания ZALA Aero Group показала презентацию своего перспективного барражирующего беспилотного летательного аппарата Aeroscan.

Фото: https://zala-aero.com/news/zala-aero-group-predstavila-poslednie-razrabotki-na-maks-2019/

Эта фирма известна своими барражирующими боеприпасами "Ланцет" и "Куб", поскольку именно они стали дневным и ночным кошмаром Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации, пишет издание "ПолитНавигатор".

Беспилотник Aeroscan может действовать в составе так называемого роя, обмениваясь информацией с другими дронами.

Для него разработано ПО с элементами искусственного интеллекта, при помощи которого БПАЛ способен отслеживать, обнаруживать и идентифицировать попавшую в поле его зрения потенциальную цель. Но в компании подчёркивают, что последнее решение по атаке принимает всё-таки оператор беспилотного аппарата.

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