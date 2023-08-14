АО "Решетнев" создаст два первых штатных аппарата спутниковой системы "Скиф"

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация "Решетнев", входящая в структуру Роскосмоса, заключила контракт с государственной корпорацией на разработку двух стандартных космических аппаратов для системы спутниковой связи под названием "Скиф", включенной в федеральный проект "Сфера". Эту информацию предоставили в Роскосмосе.

Фото: pixabay.com

В официальном сообщении говорится: "Корпорация 'Информационные спутниковые системы' имени академика М. Ф. Решетнева подписала государственный контракт с Роскосмосом на создание космических аппаратов для новой спутниковой связи 'Скиф', которая будет использоваться в рамках федерального проекта 'Сфера'".

Помимо разработки двух спутников, специалисты из этой корпорации также будут заниматься созданием наземного специализированного комплекса и системы управления.

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках программы "Сфера" был отправлен в космос 22 октября при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. В этом же запуске были выведены три аппарата "Гонец-М". Полное внедрение стандартной группировки спутников запланировано на 2026 год. Пуски спутников будут осуществляться парами - по два аппарата на одной ракете-носителе. Всего планируется развернуть 12 спутников "Скиф" - четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата составляет 1 750 кг, а срок его активной службы оценивается в 12 лет.

Программа "Сфера" включает в себя запуск спутников для обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли. Она состоит из пяти спутниковых группировок, предоставляющих телекоммуникационные услуги, и еще пяти, предназначенных для наблюдения за поверхностью планеты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.