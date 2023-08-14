До конца текущего 2023 года Военно-морской флот России получит не менее пяти кораблей на вооружение, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
По его словам, часть морской техники уже передали ВМФ.
"В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать ещё не менее пяти кораблей", — сообщил глава ОСК РИА Новости.
Как подчёркивает агентство, ранее стало известно, что российскому флоту передадут: две АПЛ "Красноярск" и "Александр III".
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.