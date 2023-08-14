Глава ОСК Рахманов: до конца года ВМФ РФ получит пять новых кораблей

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До конца текущего 2023 года Военно-морской флот России получит не менее пяти кораблей на вооружение, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, часть морской техники уже передали ВМФ.

"В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать ещё не менее пяти кораблей", — сообщил глава ОСК РИА Новости.

Как подчёркивает агентство, ранее стало известно, что российскому флоту передадут: две АПЛ "Красноярск" и "Александр III".

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