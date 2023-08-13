Авиастроители РФ и Белоруссии прорабатывают детали создания совместного самолета

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Работа по созданию и производству белорусско-российского пассажирского самолета в настоящее время находится на стадии межправительственного согласования, предприятия-исполнители проекта тщательно прорабатывают технические тонкости.

Фото: Вести.ру

Об этом рассказал главный инженер "558-го авиаремонтного завода", расположенного в городе Барановичи Брестской области, Андрей Тучин.

"В этом году началась работа по данному вопросу, и в настоящее время он находится на стадии межправительственного согласования. Как только будет принято решение о финансировании проекта, я полагаю, что в этом году работа пойдет более быстрыми темпами. Однако, даже не дожидаясь этого решения, наше предприятие совместно с российским партнером прорабатывает все технические аспекты и варианты сотрудничества. Мы уже углубляемся в конкретику", — заявил Тучин в интервью телеканалу СТВ.

Главный инженер подчеркнул, что объем заказов, поступающих на предприятие от российских партнеров, "прогрессивно растет".

"Только за последний год мы получили заказы на тысячи деталей. В настоящее время мы работаем над контрактами по таким самолетам, как Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76 и др. По сути, у нас есть заказы на очень обширную номенклатуру пассажирских самолетов", — рассказал он.

В начале июня в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что российско-белорусский двухмоторный 19-местный самолет планируется запустить в коммерческую эксплуатацию с 2028 года, а сертификацию завершить в 2027 году.

Он уточнил, что создание самолета будет вестись на Уральском заводе гражданской авиации совместно с белорусским "558-м авиаремонтным заводом".

Ранее на выставке в Екатеринбурге представители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Беларуси и Министерства промышленности и торговли РФ подписали межведомственную программу. Программа предусматривает совместную разработку и налаживание серийного производства двухдвигательного многоцелевого самолета на белорусской территории.

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