ScienceAlert: американские леса станут антифильтрами углерода к 2070 году

Министерство сельского хозяйства США выявляет опасную тенденцию: ожидается, что к 2070 году леса страны будут выбрасывать больше углерода, чем поглощать.
По прогнозам, в ближайшие пять десятилетий леса по всей территории США, за исключением Аляски, утратят свою роль поглотителей углерода и будут выбрасывать в атмосферу 150 млн. метрических тонн углерода ежегодно. Такое значительное выделение углерода эквивалентно выбросам примерно 40 угольных электростанций, сообщает издание ScienceAlert.
Хотя старые деревья накапливают больше всего углерода, темпы их роста значительно замедляются после достижения определенного размера. Молодые же деревья, напротив, эффективно поглощают углерод в быстром темпе для обеспечения своего роста.
Это явление вызывает опасения, что в будущем уменьшение количества молодых деревьев может привести к снижению ежегодного поглощения углерода американскими лесами, так как старые леса, несмотря на медленный рост, продолжают поглощать углерод со скоростью, превышающей скорость роста молодых лесов.
В результате вырубки крупных деревьев может высвобождаться даже больше углерода, чем предполагалось ранее. В зависимости от того, как будут использованы заготовленные деревья, эти выбросы могут вновь попасть в атмосферу, усугубив проблему выбросов углерода.
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