ScienceAlert: американские леса станут антифильтрами углерода к 2070 году

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Министерство сельского хозяйства США выявляет опасную тенденцию: ожидается, что к 2070 году леса страны будут выбрасывать больше углерода, чем поглощать.

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Сдвиг в динамике углерода

По прогнозам, в ближайшие пять десятилетий леса по всей территории США, за исключением Аляски, утратят свою роль поглотителей углерода и будут выбрасывать в атмосферу 150 млн. метрических тонн углерода ежегодно. Такое значительное выделение углерода эквивалентно выбросам примерно 40 угольных электростанций, сообщает издание ScienceAlert.

Возрастная динамика и поглощение углерода

Хотя старые деревья накапливают больше всего углерода, темпы их роста значительно замедляются после достижения определенного размера. Молодые же деревья, напротив, эффективно поглощают углерод в быстром темпе для обеспечения своего роста.

Это явление вызывает опасения, что в будущем уменьшение количества молодых деревьев может привести к снижению ежегодного поглощения углерода американскими лесами, так как старые леса, несмотря на медленный рост, продолжают поглощать углерод со скоростью, превышающей скорость роста молодых лесов.

Углеродные последствия вырубки лесов

В результате вырубки крупных деревьев может высвобождаться даже больше углерода, чем предполагалось ранее. В зависимости от того, как будут использованы заготовленные деревья, эти выбросы могут вновь попасть в атмосферу, усугубив проблему выбросов углерода.

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Круговорот углерода