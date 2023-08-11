ИИ "Мегафона" будет проводить собеседования в РЖД

В условиях постоянно меняющегося ландшафта рекрутинга инновации выходят на первый план: "МегаФон" представил голосового робота для сотрудничества с "РЖД". Это решение передает значительную часть задач по подбору персонала искусственному интеллекту. Цифровой рекрутер, возглавляющий работу с потенциальными сотрудниками, переосмысливает предварительное взаимодействие с ними, освобождая HR-специалистов от рутинной работы.

Фото: vedomosti.ru

Трансформация процесса привлечения работников

Катализатором этого трансформационного подхода стала интеграция сервиса "МегаФона" в платформу "РЖД.Подбор", на которой размещена информация об имеющихся вакансиях. Система умело собирает отклики и запрашивает кандидатов по их резюме.

С помощью голосового робота, предоставленного компанией "МегаФон", необходимые данные о кандидатах автоматически поступают на платформу. Затем голосовой робот берет управление на себя, устанавливая первичный контакт с кандидатами. В ходе автоматизированного взаимодействия выясняются обязанности, график работы и другие важные аспекты должности.

Повышение вовлеченности и эффективности

После того как кандидат подтверждает свою заинтересованность и соответствие требованиям, голосовой робот плавно переводит звонок на HR-представителя "РЖД". Этот специалист организует личное собеседование, тщательно согласовывая дату и время. После этого робот архивирует решение кандидата в платформе.

Поражает тот факт, что почти 90% участников так и не поняли, что разговаривают с машиной, а не с человеком.

Кроме того, голосовой помощник демонстрирует способность определять географическое положение кандидата и соотносить его с соответствующим часовым поясом.

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