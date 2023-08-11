Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр культуры Италии и Илон Маск обсудили совместную благотворительную акцию
NYP: 10-летняя жительница США умерла от рака через две недели после свадьбы
Врач-травматолог рассказал о причинах боли в пояснице
Хайруллин: генеральное наступление армии России набирает обороты
В Херсонской области жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин
Нигериец пытался перевезти в Россию бриллиантового Иисуса
Елена Малышева рассказала об опасных диетах
Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи
Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии

ИИ "Мегафона" будет проводить собеседования в РЖД

Наука

В условиях постоянно меняющегося ландшафта рекрутинга инновации выходят на первый план: "МегаФон" представил голосового робота для сотрудничества с "РЖД". Это решение передает значительную часть задач по подбору персонала искусственному интеллекту. Цифровой рекрутер, возглавляющий работу с потенциальными сотрудниками, переосмысливает предварительное взаимодействие с ними, освобождая HR-специалистов от рутинной работы.

ИИ "Мегафона" будет проводить собеседования в РЖД
Фото: vedomosti.ru

Трансформация процесса привлечения работников

Катализатором этого трансформационного подхода стала интеграция сервиса "МегаФона" в платформу "РЖД.Подбор", на которой размещена информация об имеющихся вакансиях. Система умело собирает отклики и запрашивает кандидатов по их резюме.

С помощью голосового робота, предоставленного компанией "МегаФон", необходимые данные о кандидатах автоматически поступают на платформу. Затем голосовой робот берет управление на себя, устанавливая первичный контакт с кандидатами. В ходе автоматизированного взаимодействия выясняются обязанности, график работы и другие важные аспекты должности.

Повышение вовлеченности и эффективности

После того как кандидат подтверждает свою заинтересованность и соответствие требованиям, голосовой робот плавно переводит звонок на HR-представителя "РЖД". Этот  специалист организует личное собеседование, тщательно согласовывая дату и время. После этого робот архивирует решение кандидата в платформе.

Поражает тот факт, что почти 90% участников так и не поняли, что разговаривают с машиной, а не с человеком.

Кроме того, голосовой помощник демонстрирует способность определять географическое положение кандидата и соотносить его с соответствующим часовым поясом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Двухэтажный поезд РЖД — ПЯТЬ баллов!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы

После длительного периода молчания российские страницы брендов Audi, Volkswagen и Skoda наконец-то вернулись к активным публикациям.

Дилеры немецких брендов Audi, Volkswagen и Skoda объявили о готовности снова работать в России
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Последние материалы
В Херсонской области жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин
Нигериец пытался перевезти в Россию бриллиантового Иисуса
Елена Малышева рассказала об опасных диетах
Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи
Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии
Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
В Курганской области завершилось расследование дела о травмировании двухлетней девочки
Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC
В Ставрополе День города пройдёт без салютов и масштабного празднования
Посольство России на Кипре приступит к оказанию консульских услуг на севере острова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников