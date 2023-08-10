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Эксперты нашли способ уменьшить токсичность лекарств против рака

1:56
Наука

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали нанозимы для лечения рака с минимальными побочными эффектами.

Эксперты нашли способ уменьшить токсичность лекарств против рака
Фото: Fotodom. ru

Эти искусственные ферменты были созданы для доставки антираковых препаратов в опухоль. Результаты исследования, которое может повысить эффективность лечения рака и снизить побочные реакции, были опубликованы в журнале Journal of Controlled Release.

Химиотерапия, несмотря на свою эффективность, воздействует на все быстро делящиеся клетки, включая раковые и здоровые. Это вызывает серьезные нежелательные реакции, сильно снижая качество жизни больных. Нанозимы, искусственные ферменты способные ускорять определенные химические реакции, могут решить эту проблему.

В рамках нового исследования ученые создали нанозим, который преобразует антираковое средство фторурацил в активную форму. Эксперименты на модели рака молочной железы на мышах показали, что этот метод способен уменьшить опухоль так же эффективно, как стандартная химиотерапия фторурацилом, но с гораздо меньшим повреждением печени.

Нанозимы представляют собой наночастицы золота, тщательно покрытые положительно заряженными молекулами, что позволяет им сильно притягиваться к отрицательно заряженным поверхностям клеток. Внутри наночастиц находится металлический катализатор, например, палладий, который в данном исследовании играл роль переводчика фторурацила в активную форму.

Авторы исследования отмечают, что это открытие позволяет сделать существующую химиотерапию менее токсичной, при этом сохраняя ее эффективность на доклинической модели рака молочной железы. Этот метод, в дополнение к тому, может быть применен и к другим типам лекарств, открывая путь для целенаправленного лечения разнообразных состояний.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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