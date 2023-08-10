Microsoft осенью перестанет продлевать лицензии российским компаниям

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации, опубликованной информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, начиная с 30 сентября компания Microsoft прекратит продление лицензий для своих корпоративных клиентов в России.

Фото: РБК

В сообщении уточняется:

"Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России".

Если подписка останется активной после 30 сентября, то ее действие не будет аннулировано, но продлить ее будет невозможно.

В мае компания Microsoft ограничила доступ к некоторым сервисам для сотрудников компании Ozon, так как предполагалось, что Ozon использовала "обходные пути" при приобретении лицензии.

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