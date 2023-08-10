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Российский астроном рассказал какова вероятность столкновения Земли и астероида 6037

Наука » Экология » Космос

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров, пролетит недалеко от Земли 23 августа. Однако, он ничем не грозит планете, об этом рассказал российский ученый, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в эксклюзивном интервью Москве 24

Российский астроном рассказал какова вероятность столкновения Земли и астероида 6037
Фото: Pixabay

По сообщению источника, этот астероид стандартное явление. Он не превышает потенциально опасные размеры для космического тела. 

"То, что он пролетит мимо Земли, абсолютно на нашей жизни не скажется. Увидеть его без помощи специального оборудования будет невозможно, смогут его рассмотреть только ученые, но и то не каждый", — рассказывает Вибе. 

Также эксперт рассказал, что в Солнечной системе находится много космических тел, которые не имеют никаких "выдающихся особенностей".

 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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