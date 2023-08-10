Российский астроном рассказал какова вероятность столкновения Земли и астероида 6037

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром примерно 960 метров, пролетит недалеко от Земли 23 августа. Однако, он ничем не грозит планете, об этом рассказал российский ученый, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в эксклюзивном интервью Москве 24.

Фото: Pixabay

По сообщению источника, этот астероид стандартное явление. Он не превышает потенциально опасные размеры для космического тела.

"То, что он пролетит мимо Земли, абсолютно на нашей жизни не скажется. Увидеть его без помощи специального оборудования будет невозможно, смогут его рассмотреть только ученые, но и то не каждый", — рассказывает Вибе.

Также эксперт рассказал, что в Солнечной системе находится много космических тел, которые не имеют никаких "выдающихся особенностей".

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