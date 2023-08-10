Учёные из ЮУрГУ создали уникальное вещество для улучшения безопасности телефонов

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) успешно синтезировали новый класс асимметричных молекул. Эти молекулы обладают уникальным свойством люминесценции в широком спектральном диапазоне — от видимого до инфракрасного света. Эти пока ещё не названные вещества, созданные синтетическим путем с использованием легкодоступных органических соединений, обладают огромными перспективами, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Применение в OLED-технологии

Вещество, разработанное челябинским научным сообществом, было стратегически выгодно использовано для производства светоизлучающих OLED-приборов (органических светодиодов). Эти устройства являются ключевыми компонентами систем освещения, включая лампы, дисплеи смартфонов и цифровые фотоаппараты. Отличительной особенностью данного открытия является не только его экономичность, обусловленная доступностью органических соединений, но и возможность излучения света, полезного для человеческого организма.

От триумфа лаборатории к промышленному прогрессу

Эксперименты на ранних стадиях подтвердили жизнеспособность новой технологии. Нанеся уникальное вещество на твердую подложку, исследователи подтвердили его исключительные люминесцентные свойства. Теперь задача состоит в том, чтобы испытать изобретение в промышленных масштабах. Учёные ЮУрГУ активно взаимодействуют с известными предприятиями, специализирующимися на производстве светодиодных приборов, с целью наладить массовое производство защищённых светодиодов в России.

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