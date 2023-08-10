Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) успешно синтезировали новый класс асимметричных молекул. Эти молекулы обладают уникальным свойством люминесценции в широком спектральном диапазоне — от видимого до инфракрасного света. Эти пока ещё не названные вещества, созданные синтетическим путем с использованием легкодоступных органических соединений, обладают огромными перспективами, сообщает ТАСС.
Вещество, разработанное челябинским научным сообществом, было стратегически выгодно использовано для производства светоизлучающих OLED-приборов (органических светодиодов). Эти устройства являются ключевыми компонентами систем освещения, включая лампы, дисплеи смартфонов и цифровые фотоаппараты. Отличительной особенностью данного открытия является не только его экономичность, обусловленная доступностью органических соединений, но и возможность излучения света, полезного для человеческого организма.
Эксперименты на ранних стадиях подтвердили жизнеспособность новой технологии. Нанеся уникальное вещество на твердую подложку, исследователи подтвердили его исключительные люминесцентные свойства. Теперь задача состоит в том, чтобы испытать изобретение в промышленных масштабах. Учёные ЮУрГУ активно взаимодействуют с известными предприятиями, специализирующимися на производстве светодиодных приборов, с целью наладить массовое производство защищённых светодиодов в России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".