Новая угроза кибербезопасности: ИИ по звуку клавиш может распознать до 95% печатаемой информации

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Технологический мир постоянно меняется, и с ним появляются новые методы атаки. Одной из последних тревожных тенденций стало использование звуковых сигналов для слежки за нажатиями клавиш.

Фото: publicdomainpictures.net

Суть метода заключается в том, что алгоритмы искусственного интеллекта могут распознавать звуки, которые создаются при нажатии различных клавиш на клавиатуре. Эти звуковые "отпечатки" позволяют довольно точно определить, какой символ был нажат.

Сценарий атаки выглядит следующим образом: вы ведете чат через приложение видеосвязи и вводите пароль к вашему компьютеру. На первый взгляд, это может показаться безопасным действием, но на самом деле, вы открываете дверь для потенциальной кибератаки. Исследования показали, что искусственный интеллект способен точно определять, какие клавиши вы нажимаете, исходя из звуков, которые они издают.

Группа исследователей провела эксперимент, чтобы продемонстрировать эту угрозу на практике. Они использовали обычный ноутбук и нажимали различные клавиши на клавиатуре по множеству раз. Эта информация позволила обучить искусственный интеллект распознавать звуки, связанные с определенными символами. Интересно, что запись этих звуков была успешно осуществлена не только через непосредственное прослушивание, но и во время видеочата.

Теперь, когда мы осознали новую угрозу, важно принять необходимые меры для защиты. Во-первых, стоит изменить свой стиль набора текста. Варьируйте скорость и ритм нажатий клавиш, чтобы затруднить идентификацию символов. Кроме того, использование случайных паролей вместо тех, содержащих слова, также повысит уровень безопасности.

Дополнительные методы защиты включают использование биометрических данных, таких как сканер отпечатков пальцев или распознавание лица. Эти методы значительно усложняют доступ злоумышленников к вашим данным. Кроме того, можно использовать эффект шумоподавления, включив фоновую музыку или говоря вслух во время ввода пароля, чтобы создать звуковой фон, мешающий алгоритмам распознавания.

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