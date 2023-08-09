Физик-ядерщик напомнил, что ядерное оружие, в отличие от ударов по АЭС, убивает сразу

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в интервью news.ru подчеркнул, что ядерное оружие наносит немедленный удар с помощью ударной волны и светового излучения, в то время как аварии на атомных станциях имеют долгосрочные последствия, проявляющиеся через годы.

Фото: Midjouney: люди смотрят на прилет ядерной боеголовки

По его мнению, основное различие заключается в количестве радиоактивных материалов, выброшенных в окружающую среду. Именно из-за этой разницы Нагасаки был восстановлен, тогда как Чернобыль остается нежилым.

Основные компоненты разрушительных факторов атомного взрыва — ударная волна и световой импульс, в конечном счете сопровождаемые долгосрочным радиационным загрязнением местности. Ожаровский также упомянул о проникающей радиации.

Согласно его словам, при авариях на атомных объектах главным долгосрочным эффектом является радиоактивное загрязнение окружающей территории. Например, бомба, уничтожившая город Нагасаки в 1945 году, содержала менее 10 килограммов радиоактивных элементов, в то время как в разрушенном реакторе Чернобыльской атомной электростанции находились десятки тонн урана и плутония.

Именно здесь и заключается разница — в объеме радиоактивных веществ, выброшенных в окружающую среду. Этот фактор определил решение восстановить Нагасаки и восстановить жизнь в нем, в то время как Чернобыль остается безлюдной зоной, объявленной нежилой.

Напомним, США совершили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны для ускорения капитуляции Японии. Прямо от взрывов погибли до 40 тысяч человек. Эти два случая стали исключительными событиями в истории применения ядерного оружия. Одна из выживших в Хиросиме, Митико Кодама, поделилась своими переживаниями в те ужасные дни, описала последствия для своего здоровья и рассказала, как это событие, на которое она не могла повлиять, повлияло на ее судьбу.

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