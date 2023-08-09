Биохакер Николай Сидоров рассказал, как замедлить процесс старения

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Житель Приморского края сегодня занимается исследованиями в области продления здоровой жизни. Он разработал свой уникальный метод, включающий специальные физические упражнения, сенолетические препараты и сбалансированное питание. Долголетие, по его мнению, — не просто божественный дар, а результат комплексного воздействия, который включает в себя тренировки, правильное питание и использование медицинских средств. Эти утверждения принадлежат известному биохакеру Николаю Сидорову. Об этом сообщает mkset.ru.

Фото: https://mel.fm/

Во время интервью на YouTube-канале "Путь долгожителя" Сидоров поделился, почему он решил стать биохакером. Согласно изданию TopNews, биохакинг представляет собой набор методов, направленных на улучшение функционирования организма, активизацию мозговой активности и, как следствие, замедление процессов старения.

Сидоров подробно рассказал о своем опыте использования сенолитиков — препаратов, направленных на борьбу с возрастными изменениями. Этот опыт побудил его присоединиться к сообществу биохакеров и разработать собственную стратегию продления жизни.

С учетом анализа открытых данных он установил, что основной угрозой для людей в возрасте от 50 до 70 лет являются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому он разработал комплекс, включающий физические упражнения и применение медикаментов, чтобы предотвратить начало болезней и искоренить их предвестники.

Он также обсудил актуальные исследования по определению момента, когда уровень определенных клеток может указать на высокий риск развития рака. Другой фокус — противодействие деменции, которая обычно возникает после 70 лет.

Сидоров также поделился информацией о новейших реверсивных технологиях. Например, недавно он провел уникальные процедуры, которые укрепили иммунитет, увеличив содержание T-клеток на 10-15%. Он назвал это "реверсивной процедурой", которая, по его словам, восстановила организм, подарив ему два месяца.

Биографический аспект также важен — Сидоров долгое время жил в Приморском крае и в 2000-х годах работал в краевой администрации. Он всегда был выдающейся фигурой в регионе.

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