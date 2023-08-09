Солнечная вспышка отключила радио в США: что ждёт человечество в 2025 году

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Бурная активность Солнца в последние несколько дней отразилась на просторах космоса, вызвав ряд удивительных событий.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Мощная вспышка ударила по Северной Америке

7 августа Солнце выпустило мощную вспышку X-класса, которая пронеслась по космосу и привела к отключению радиосвязи в Северной Америке, об этом сообщает издание ScienceAlert.

Прогноз поведения Солнца

Солнце, следуя своему сложному 11-летнему циклу активности, постепенно поднимается к своему кульминационному пику, который, по прогнозам, придётся на июль 2025 года. Этот резкий скачок солнечной активности может стать началом эры небесных явлений и в то же время потребует повышенной готовности к смягчению возможных сбоев.

Спиралевидная ярость Солнца

В течение последних полутора лет Солнце непрерывно выбрасывает шквал извержений, постепенно усиливая свои космические вспышки. В июне и июле наблюдались вспышки X-класса, наиболее мощные по классификации солнечных вспышек. Кроме того, беспрецедентный поток вспышек М-класса, второй по мощности разновидности, озарил небосвод в июле, что стало свидетельством все более бурного поведения Солнца.

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