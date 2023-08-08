В Ингушетии обнаружили древнюю боевую башню

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника обнаружили удивительное архитектурное сокровище на территории одного из башенных комплексов, расположенного в живописном горном Джейрахском районе.

Фото: ru.wikipedia .org/wiki

Новая находка представляет собой не только интересную историческую ценность, но и обогатит коллекцию музея, привлекая внимание исследователей и туристов.

Следуя плану по выявлению и учету ранее не зарегистрированных памятников архитектуры, сотрудники музея-заповедника произвели осмотр архитектурного комплекса "Ний". Результаты исследования ошеломили экспертов: ранее не учтенная боевая башня была обнаружена на территории комплекса. Ее расположение придало ей особый характер и значение в контексте архитектуры и истории.

Размеры боевой башни поражают своей масштабностью: площадь основания составляет 36 квадратных метров, а высота, сохранившаяся почти в первозданном виде, достигает 4,5 метров. Она внушает уважение и приковывает взгляды посетителей. Башня расположена в восточной части комплекса, что придает ей стратегическое положение и связывает с историческими контекстами того времени.

Башня находится в отдельном замковом комплексе, окруженном разрушенными до основания жилыми зданиями. Ее расположение говорит о важности этой башни в системе обороны и стратегическом планировании комплекса. Дверной проем на втором ярусе, сохранившийся на северной стороне, является важным архитектурным элементом, предоставляющим представление о внутреннем устройстве башни.

Предполагается, что данная боевая башня относится к более раннему типу, что делает ее особенно ценной для исследователей и историков. Строение выполнено из крупных камней, скрупулезно сложенных на известковом растворе. Это подчеркивает мастерство и инженерные решения того времени.

Информация о вновь обнаруженной башне будет передана Комитету государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Это важный шаг для сохранения и изучения исторического наследия и внедрения новых знаний в современную образовательную и культурную практику.

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