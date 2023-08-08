"Софтлайн" стал публичным АО

Компания "Софтлайн" стала публичным акционерным обществом. Эту информацию предоставили в пресс-службе компании.
"Публичное акционерное общество "Софтлайн" (прежде известное как акционерное общество "Софтлайн") — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о получении публичного статуса общества. Соответствующие изменения были внесены в устав общества и зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц", — прокомментировали в пресс-службе.
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