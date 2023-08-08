Учёные обнаружили новые высокоэнергетические лучи Солнца

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении многих веков считалось, что Солнце изучено досконально, однако недавнее открытие разрушило это представление. Новаторское исследование, опубликованное в уважаемом журнале "Physical Review Letters", проливает свет на загадочное возникновение высокоэнергетических солнечных лучей.

Фото: pixabay. com

Высокоэнергетические солнечные лучи

Энергия, проявляемая новыми солнечными лучами, заставила ученых приступить к исследованиям. Эти лучи обладают чрезвычайно высоким уровнем энергии, что заставляет исследователей переосмыслить сложности, скрытые в, казалось бы, привычном для нас небесном теле.

Хотя эти зарождающиеся излучения не достигают поверхности Земли, они накладывают неизгладимый отпечаток на нашу атмосферу.

Феномен поразительного масштаба

Интересно, что начиная с 1990-х годов исследователи отмечают существенный сдвиг: они зафиксировали целый ряд разнообразных высокоэнергетических излучений. Однако недавно обнаруженные солнечные лучи демонстрируют беспрецедентный всплеск энергии.

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