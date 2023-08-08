Учёные рассказали о комете Понса-Брукса, летящей в сторону Земли

Комета Понса-Брукса стремительно приближается к Земле: её уже можно увидеть в телескоп, а в апреле 2024 года она станет видимой невооружённым глазом, сообщает starwalk.space.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Комета представляет собой своего рода "холодный вулкан": её плотное ядро может периодически взрываться и выбрасывать в окружающее пространство смеси воды, аммиака или метана, называемые "криомагмой". 20 июля этот космический объект привлёк внимание научного сообщества тем, что в течение короткого времени стал в сто раз ярче. Астрономы объясняют это явление резким выбросом пыли.

Наилучшее время для наблюдения за кометой с Земли наступит 21 апреля 2024 года, когда она окажется вблизи Солнца. К 2 июня 2024 года комета приблизится к Земле на минимальное расстояние, но она будет менее яркой и её можно будет увидеть лишь с Южного полушария.

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