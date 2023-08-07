Метеоролог: жара скоро уйдет и погода станет комфортной

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Аномально высокие температуры в России вызвали беспокойство у синоптиков. Недавно они объявили штормовое предупреждение для регионов Центральной России.

Фото: ca-times.brightspotcdn. com/dims4/default/97f3567/2147483647/strip/true/crop/4032x3024+0+0/resize/1200x900!/quality/80/?url=https%3A%2F%2Fcalifornia-times-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fcd%2Fb1%2Fc6cb08674c1db7b7bb35fae2dd7e%2Fdark.jpeg

В начале месяца сотрудники Гидрометцентра прогнозировали резкое повышение температуры до +35…+36°С.

Южная половина Центрального федерального округа, включая Воронежскую, Брянскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Липецкую и Тамбовскую области, превратилась в пекло.

Подвержены прогрессивному нагреву также Курская и Белгородская области. Предыдущие прогнозы ученых указывали на аномальную жару в Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Красноярском крае.

Метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей, что жаркая погода была предсказана минимум за неделю до этого процесса.

"Это связано с тем, что жаркий антициклон переместился с северо-запада Казахстана. Именно поэтому самая высокая температура наблюдается в низовьях Волги, в Калмыкии и так далее", — пояснила она.

Татьяна Позднякова считает, что жара продлится недолго. В центральном районе России ситуация, по ее словам, изменится уже завтра, 8 августа.

"Погода будет меняться, у нас атмосферное давление будет понижаться постепенно, антициклон будет отступать. Поэтому уже завтра будут собираться кратковременные дожди. А поскольку погода станет более облачной, максимальная температура завтра уже не так велика — в Москве +27…+29 градусов", — пояснила эксперт.

С 8 августа, по словам Поздняковой, в Москву придет один из холодных фронтов, и в столичном регионе в дневные часы возможны грозы.

Метеоролог уточнила, что к концу недели в центральной части России сохранится неустойчивая погода, и далее ее будет определять влияние южного циклона, поэтому местами возможны кратковременные дожди.

"По текущему прогнозу, дожди будут не только в западной половине центрального района, но и в Московской области, где ожидается понижение температуры. Ветер будет северный или, как сегодня, юго-восточный и северо-западный. Минимальная температура будет значительно ниже в Москве, около 15-17 градусов, а дневная температура составит 24-25 градусов", — пояснила Позднякова.

Она заключила, что жара со временем уйдет и погода станет комфортной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.