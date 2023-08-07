В Финляндии заявили о риске новой пандемии из-за птичьего гриппа в Скандинавии

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В северной Норвегии и Финляндии бушует вирус птичьего гриппа. Он может привести к новой пандемии среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих. Об этом сообщил РИА Новости представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.

Фото: https://www.lodivalleynews.com/

Организация информирует о поражении 21 животноводческого хозяйства. Источник инфекции — дикие птицы, в частности, чайки. Учёные исследовали образцы генома и выяснили, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации. Это говорит о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих.

"Международные органы здравоохранения и учёные также опасаются, что адаптация млекопитающих к вирусу может в худшем случае привести к пандемии нового вируса гриппа среди людей", — считает Ниеминен.

Вирусы птичьего гриппа приводят к заражению человека в результате так называемого инфицирования млекопитающих.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как люди заражаются птичьим гриппом?