В северной Норвегии и Финляндии бушует вирус птичьего гриппа. Он может привести к новой пандемии среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих. Об этом сообщил РИА Новости представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.
Организация информирует о поражении 21 животноводческого хозяйства. Источник инфекции — дикие птицы, в частности, чайки. Учёные исследовали образцы генома и выяснили, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации. Это говорит о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих.
"Международные органы здравоохранения и учёные также опасаются, что адаптация млекопитающих к вирусу может в худшем случае привести к пандемии нового вируса гриппа среди людей", — считает Ниеминен.
Вирусы птичьего гриппа приводят к заражению человека в результате так называемого инфицирования млекопитающих.
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