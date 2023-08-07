Российские ученые создали материал, который делает дроны невидимыми для РЭБ

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые создали материал, который делает беспилотные летательные аппараты невидимыми для систем радиоэлектронной борьбы. Этот инновационный материал представляет собой многофункциональное композитное вещество с металлическими компонентами, оригинально интегрированными в его структуру для защиты электроники беспилотного летательного аппарата.

Фото: Министерство обороны РФ

Раскрытие достижений в области "стелс"

Ведущий научный сотрудник Пермского государственного национального исследовательского университета Глеб Шипунов с гордостью заявил: "Наш материал не только обеспечивает прочность и легкость беспилотника за счет применения углеродных волокон, но и наделяет его замечательной способностью уклоняться от средств радиоэлектронного противодействия (РЭП)".

Это удивительное открытие способно перевернуть представление о современных беспилотных технологиях.

Слияние силы и невидимости

В основе этого революционного изобретения лежит слияние прочности и невидимости. Используя силу углеродных волокон, материал не только усиливает структурную целостность беспилотников, но и скрывает их от любопытных глаз электронных противников. Такая двойная функциональность обещает произвести революцию в эффективности и живучести беспилотных летательных систем в различных сценариях.

Новаторский состав

Новый материал отличается оригинальным составом, сочетающим в себе передовые металлургические компоненты и технологию углеродного волокна.

В результате такого сочетания инноваций был создан легкий, прочный и электронно неуловимый материал, который может открыть новую эру возможностей беспилотных летательных аппаратов.

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