Российские ученые создали материал, который делает беспилотные летательные аппараты невидимыми для систем радиоэлектронной борьбы. Этот инновационный материал представляет собой многофункциональное композитное вещество с металлическими компонентами, оригинально интегрированными в его структуру для защиты электроники беспилотного летательного аппарата.
Ведущий научный сотрудник Пермского государственного национального исследовательского университета Глеб Шипунов с гордостью заявил: "Наш материал не только обеспечивает прочность и легкость беспилотника за счет применения углеродных волокон, но и наделяет его замечательной способностью уклоняться от средств радиоэлектронного противодействия (РЭП)".
Это удивительное открытие способно перевернуть представление о современных беспилотных технологиях.
В основе этого революционного изобретения лежит слияние прочности и невидимости. Используя силу углеродных волокон, материал не только усиливает структурную целостность беспилотников, но и скрывает их от любопытных глаз электронных противников. Такая двойная функциональность обещает произвести революцию в эффективности и живучести беспилотных летательных систем в различных сценариях.
Новый материал отличается оригинальным составом, сочетающим в себе передовые металлургические компоненты и технологию углеродного волокна.
В результате такого сочетания инноваций был создан легкий, прочный и электронно неуловимый материал, который может открыть новую эру возможностей беспилотных летательных аппаратов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.