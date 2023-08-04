Apple Watch Series 9 не будут отличаться от Series 7

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Редкие обновления в линейке Apple Watch случаются нечасто. Например, нельзя не упомянуть пару лет назад, когда в модели Series 7 был применен LIPO-экран, что позволило сократить рамки дисплея до минимума.

Фото: https://i.ytimg.com/vi/WZkiVqrf6eQ/maxresdefault.jpg

В предыдущем году были представлены Apple Watch Ultra с увеличенными размерами, но внутренние компоненты практически остались прежними. Изменений в железе практически не было, и в Series 6, и в Series 7 — разница была настолько незаметной, что многие даже не заметили. Казалось бы, чипы S7 и S8 — это по сути Apple S6, но с новым обозначением. Все они базируются на процессоре A13 Bionic, который дебютировал вместе с iPhone 11.

В текущем году внешние изменения в нумерации не планируются. Часы уже третий год подряд будут сохранять свой дизайн. Однако ожидается внутреннее обновление. И это не просто смена номера чипа. Согласно данным из аккаунта Weibo "Instant Digital", Apple S9 будет построен на основе Apple A15, который используется во всей серии iPhone 13, а также в базовых версиях iPhone 14 и 14 Plus. Это уже 5-нм технологический процесс, в отличие от предыдущего 7-нм. Обновление чипа принесет улучшенную производительность и эффективность. Таким образом, часы смогут работать два полных дня при обычном использовании, а приложения будут запускаться гораздо быстрее.

Остается лишь дождаться, когда эти улучшения скажутся на Apple Watch. Практически, нас ожидают те же часы, которые мало чем будут отличаться от Series 7.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.