В августе может произойти новое разрушительное землетрясение. Об этом заявили учёный Френк Хубербитс и астролог Пуялу Рамачандран.
Исследователи обосновали свои прогнозы, полагаясь на расположение планет, звёзд и погодные условия. Хубербитс также считает, что изучение атмосферных колебаний может помочь определить, где вообще может произойти землетрясение. По его словам, с катастрофой мир столкнётся уже в августе. Критическое положение планеты Нептун предсказывает емлетрясения магнитудой около 8,5.
"Это может случиться во второй половине месяца", — приводит слова эксперта "Блокнот".
Точное место возникновения природного катаклизма пока неизвестно.
Астролог Рамачандран полагает, что в августе сильные землетрясения произойдут в Китае, Турции, США и Индонезии.
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