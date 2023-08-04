Предсказано новое землетрясение магнитудой 8,5 в августе 2023 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В августе может произойти новое разрушительное землетрясение. Об этом заявили учёный Френк Хубербитс и астролог Пуялу Рамачандран.

Фото: Midjouney: Провал земли от землетрясения или удара ракетой

Исследователи обосновали свои прогнозы, полагаясь на расположение планет, звёзд и погодные условия. Хубербитс также считает, что изучение атмосферных колебаний может помочь определить, где вообще может произойти землетрясение. По его словам, с катастрофой мир столкнётся уже в августе. Критическое положение планеты Нептун предсказывает емлетрясения магнитудой около 8,5.

"Это может случиться во второй половине месяца", — приводит слова эксперта "Блокнот".

Точное место возникновения природного катаклизма пока неизвестно.

Астролог Рамачандран полагает, что в августе сильные землетрясения произойдут в Китае, Турции, США и Индонезии.

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