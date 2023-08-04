Создатель ChatGPT отключает инструмент обнаружения ИИ в контенте

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Меньше чем через шесть месяцев после того, как создатель ChatGPT, OpenAI, представила инструмент обнаружения искусственного интеллекта с потенциалом помощи учителям и другим специалистам обнаруживать работы, созданные с помощью ИИ, компания отозвала эту функцию.

Фото: aivancity. ai/sites/default/files/2023-04/ChatGPT-4%20d’OpenAI.jpeg

OpenAI тихо закрыла инструмент на прошлой неделе, ссылаясь на "низкую точность", как указано в обновлении оригинального блога компании, анонсирующего эту функцию.

"Мы работаем над внесением изменений на основе обратной связи и в настоящее время исследуем более эффективные методы прослеживаемости для текста", — написала компания в обновлении.

OpenAI также заявила, что обязана помогать "пользователям определить, является ли звуковой или визуальный контент созданным с помощью ИИ".

Это может возродить опасения о том, оснащены ли компании, стоящие за новым поколением генеративных инструментов ИИ, защитными мерами.

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