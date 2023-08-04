Источники сообщили, что американские операторы связи попросили своих сотрудников не брать выходной 13 сентября в связи с предстоящим анонсом нового iPhone. Если Apple представит iPhone 15 в этот день, предзаказ, скорее всего, откроется в пятницу, 15 сентября, а официальные продажи начнутся неделей позже, 22 сентября.
Согласно предыдущим утечкам, ожидается, что все модели линейки будут оснащены вырезом для Face ID и динамической островной камерой, а также разъёмом USB-C вместо обычного порта Lightning.
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