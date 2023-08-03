Найден способ выращивать овощи и ягоды в Арктике

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали новейшие тепличные технологии, предназначенные для выращивания овощей и ягод в суровых арктических условиях. Об этой разработке рассказывает РИА "Новости".

Фото: pixabay.com

В лаборатории искусственного климата Научного центра перспективных агротехнологий, действующего при Тимирязевской сельскохозяйственной академии, разработана гениальная методика выращивания зелени и овощей в условиях сурового и непредсказуемого арктического климата. Группа специалистов успешно создала серию оригинальных "умных" городских ферм — мобильных вертикальных теплиц, каждая из которых оснащена сложным комплексом датчиков освещённости, температуры и влажности.

В эти инновационные "зелёные убежища" органично интегрированы гиперспектральные и RGB-камеры, а также современные тепловизионные приборы. Эти высокотехнологичные камеры согласованно отслеживают суточные ритмы растений и их реакцию на изменение освещённости.

Тепловизионная техника в свою очередь фиксирует инфракрасное излучение и точно определяет температуру листьев. Эта революционная система, управляемая автоматизированной системой, непрерывно отслеживает и анализирует основные физиологические характеристики растений, динамически адаптируя микроклимат в теплице для оптимизации условий роста.

Эти футуристические теплицы можно стратегически выгодно размещать в удалённых поселениях, арктических военных форпостах, полярных исследовательских станциях, морских буровых платформах, во дворах жилых домов и даже на подводных лодках. Мобильность и универсальность тепличных модулей позволяет удобно транспортировать их в виде интермодальных контейнеров в арктические порты.

Эта инновация способна кардинально изменить ситуацию с продовольственной безопасностью в этих непростых регионах, обеспечив круглогодичное снабжение свежими ягодами, зеленью и овощами при значительно меньших затратах по сравнению с авиаперевозками.

Ранее сообщалось о достижениях фермера с Чукотки, который сумел вырастить овощи и фрукты в условиях Крайнего Севера, не прибегая к помощи современного оборудования. Он отметил преимущества сельскохозяйственных технологий 1970-х годов, подчеркнув тем самым непреходящую ценность проверенных временем методик даже в условиях технического прогресса.

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