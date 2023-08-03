В России открылось SMM-агентство, в котором 90% работ выполняет ИИ

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В России открылось первое SMM-агентство "Реклама, человек и нейросеть", в котором почти 90% работ выполняет искусственный интеллект, об этом написали создатели проекта на своем официальном Telegram-канале Blacklight.

Фото: emktg.com

Издание Sostav рассказали, что над идеей работают Максим Перлин, основатель агентства Blacklight, а также Ева Деменкова и Миша Солодин, основатели РИЧ («Реклама и человек»). Они решили применять ИИ не только для стандартных задач, но и креативных.

Создатели проекта объясняют, что нейросети занимаются аналитикой аудитории для SMM-стратегии и созданием контента для публикаций.

Такое решение, может существенно урезать расходы на специалистов. Аагентству «Реклама, человек и нейросеть» удалось сократить смету на 50%.

































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