Диетологи: время принятия пищи напрямую влияет на здоровье

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Наш внутренний биологический хронометр, известный как циркадные часы, играет важную роль в регулировании различных аспектов нашей физиологии и поведения. Он контролирует цикл сна и бодрствования, а также определяет оптимальное время для приёма пищи.

Фото: https://haski-mana.ru/

Оптимизация времени приема пищи

Наш организм биологически готов к перевариванию пищи в течение дня, когда мы активны и принимаем пищу. Приём пищи в то время, когда мы должны спать, может нарушить наше здоровье. Например, нерегулярный режим питания, в том числе поздний прием пищи, связан с увеличением веса и повышением риска развития метаболических заболеваний. У сменщиков и людей, работающих в вечерние или ночные смены, повышен риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Преимущества питания с ограничением времени

Ограниченное по времени питание дает дополнительные преимущества для здоровья человека, такие как улучшение метаболизма глюкозы и артериального давления, даже без значительного снижения калорийности рациона. Приём пищи в ограниченное время суток, особенно до 15:00, может синхронизировать наш циркадный ритм и восстановить ритм автономной нервной системы.

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