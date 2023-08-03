CCB: в США нашли универсальное лекарство от раковых заболеваний у человека

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи обнаружили, что молекула AOH1996 способна эффективно уничтожать более 70 видов злокачественных клеток, в том числе рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Результаты их работ опубликованы в журнале Cell Chemical Biology (CCB).

Фото: https://pbs.twimg.com/

Молекула AOH1996 нацелена на мутированную форму белка PCNA. Она играет ключевую роль в удвоении ДНК большинства видов раковых опухолей и необходима для их роста.

Лекарство предотвращало деление раковых клеток с повреждённой ДНК, вызывая их гибель (апоптоз). Учёные намерены изучить механизм действия молекулы, чтобы затем провести клинические испытания на людях.

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Профилактика рака