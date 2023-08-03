Метеоролог Вильфанд: аномальной жары в Москве не будет

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Научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, какие изменения климата ждут Москву в ближайшие десять лет. По последним данным можно оценить то, что температура воздуха действительно стала изменяться в худшую сторону из-за глобального потепления, отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: www.kommersant.ru

По словам специалиста, наиболее заметны изменения зимой. Именно в это время года метеорологам и простым жителям столицы они видны невооружённым глазом.

Известно, что зимой должно быть холодно и снежно, а если это не так, то уже понятно, что происходят какие-то изменения. Вспомнить можно также и перепады температур, что является фантастическим явлением для Москвы, отметил собеседник издания.

Однако аномальной жары в столице этим летом не наблюдается, поскольку российский Гидрометцентр её и не прогнозировал. Неверную информацию часто публикует жёлтая пресса, чтобы люди прочитали сенсацию, заключил Вильфанд.

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