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В Якутии разработают программу приема пациентов с использованием искусственного интеллекта

2:13
Наука

ИТ-специалисты Якутии находятся в авангарде разработки инновационной программы, направленной на повышение эффективности обслуживания пациентов.

В Якутии разработают программу приема пациентов с использованием искусственного интеллекта
Фото: ютуб

Как стало известно из сообщения пресс-службы правительства республики, глава Якутии Айсен Николаев во время посещения Якутской городской больницы № 3 поручил компании "Сибирь" разработку программы предварительной диагностики и ведения пациентов с использованием искусственного интеллекта.

Повышение качества медицинской помощи за счет усовершенствованной обработки данных

Создаваемая программа обещает совершить революцию в медицинской отрасли, предоставив медицинским работникам возможность работать с уже обработанными данными и историями болезни пациентов. Внедрение этого решения на базе искусственного интеллекта позволит врачам принимать более точные и обоснованные решения, что в конечном итоге приведет к улучшению состояния пациентов.

Якутская городская больница № 3 уже создала прецедент создания единой базы данных пациентов, став первым медицинским учреждением, внедрившим столь прогрессивную инициативу. Интеграция комплексной медицинской информационной системы позволила оптимизировать межведомственные процессы и внедрить алгоритмы искусственного интеллекта для поддержки рентгенологов, что облегчило нагрузку на врачей первичного звена.

Успех с помощью отечественных технологий

В соответствии с программой импортозамещения в стране больница приняла и активно внедряет продукты резидента ИТ-парка "Сибирь". Это и ИИ-приложение для диагностики патологии легких, и программа для анализа рентгенограмм, и использование компьютеров отечественного производства на базе архитектуры "Эльбрус". Как сообщается в пресс-релизе больницы, с помощью этой новейшей технологии уже проведено более 100 тыс. исследований.

Якутская городская больница № 3 является одним из крупнейших медицинских учреждений первичного звена, обслуживающих жителей трех районов Якутска, а также сел Табага, Старая Табага, Владимировка и Хатассы.

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Человеческий мозг против Искусственного интеллекта: Реальность и Перспективы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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