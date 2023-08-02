Планеты-бродяги открывают новые перспективы для космических миссий

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В мире космоса исследователи постоянно ищут новые возможности для межзвездных путешествий. Международная группа ученых предложила потенциальные цели для таких миссий — это планеты-бродяги, свободно летающие в межзвёздном пространстве. Изучение этих объектов представляет большой интерес, т. к. они считаются более доступными, чем вращающиеся вокруг других звезд экзопланеты. Давайте рассмотрим, что такое планеты-бродяги и почему они могут стать ключевыми фигурами в будущих космических экспедициях.

Фото: NASA

Планеты-бродяги — это межзвездные объекты, которые не привязаны гравитационно к какой-либо звезде. Это означает, что они свободно путешествуют по космосу. Множество таких объектов может быть размером с нашу собственную планету либо гигантскими газовыми гигантами. Некоторые из этих планет имеют спутники, которые могут поддерживать потенциально пригодные для жизни условия.

Существуют несколько ключевых моментов, которые делают планеты-бродяги более привлекательными для космических миссий — по сравнению с экзопланетами:

близость : предполагается, что множество планет-бродяг находится недалеко от Солнечной системы, что делает их более доступными для изучения и исследования.

: предполагается, что множество планет-бродяг находится недалеко от Солнечной системы, что делает их более доступными для изучения и исследования. вода : некоторые из планет-бродяг могут иметь ледяную кору с океанами внутри.

: некоторые из планет-бродяг могут иметь ледяную кору с океанами внутри. пригодные для жизни условия: каменистые спутники планет-бродяг, обогреваемые благодаря распаду радиоактивных элементов, также могут создать пригодные для жизни условия.

Исследователи верят, что в Млечном Пути существует огромное количество планет-бродяг. Они могут быть обнаружены с помощью метода гравитационного микролинзирования. Этот метод основан на наблюдении за искажением света от фоновых звезд, которое происходит при прохождении мимо массивных объектов. Это позволяет выявлять скрытые миры и изучать их свойства.

Путешествия на планеты-бродяги могут быть сложной задачей, требующей передовых технологий. Один из наиболее перспективных методов — использование лазерных парусов. Лазерные паруса — это космические корабли, которые приводятся в движение с помощью лазерного излучения. Это позволяет достигать планет-бродяг в разумные сроки и открывает новые горизонты для исследований.

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