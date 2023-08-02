Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хирург Тимур Хайдаров пытался подкупить Любовь Успенскую
Терапевт посоветовал отказаться от пива и газировки в жару
Одна из систем отказала у вылетевшего из Минеральных Вод самолёта
Садальский рассказал, почему народная артистка Воронец отказалась петь с Галкиным*
Эксперт: смерч может стать обычным явлением в Белгородской области
На Айзу с сыном напал вооружённый мужчина в Таиланде: "Направил на меня ружье, было страшно"
Трейлер второго сезона "Локи" собрал 80 млн просмотров
CNBC: союзники из последних сил терпят недовольство и всё новые требования Киева
Опубликован список медицинских услуг, которые станут платными после 1 сентября

Планеты-бродяги открывают новые перспективы для космических миссий

2:28
Наука

В мире космоса исследователи постоянно ищут новые возможности для межзвездных путешествий. Международная группа ученых предложила потенциальные цели для таких миссий — это планеты-бродяги, свободно летающие в межзвёздном пространстве. Изучение этих объектов представляет большой интерес, т. к. они считаются более доступными, чем вращающиеся вокруг других звезд экзопланеты. Давайте рассмотрим, что такое планеты-бродяги и почему они могут стать ключевыми фигурами в будущих космических экспедициях.

Планеты-бродяги открывают новые перспективы для космических миссий
Фото: NASA

Планеты-бродяги — это межзвездные объекты, которые не привязаны гравитационно к какой-либо звезде. Это означает, что они свободно путешествуют по космосу. Множество таких объектов может быть размером с нашу собственную планету либо гигантскими газовыми гигантами. Некоторые из этих планет имеют спутники, которые могут поддерживать потенциально пригодные для жизни условия.

Существуют несколько ключевых моментов, которые делают планеты-бродяги более привлекательными для космических миссий — по сравнению с экзопланетами:

  • близость: предполагается, что множество планет-бродяг находится недалеко от Солнечной системы, что делает их более доступными для изучения и исследования.
  • вода: некоторые из планет-бродяг могут иметь ледяную кору с океанами внутри.
  • пригодные для жизни условия: каменистые спутники планет-бродяг, обогреваемые благодаря распаду радиоактивных элементов, также могут создать пригодные для жизни условия.

Исследователи верят, что в Млечном Пути существует огромное количество планет-бродяг. Они могут быть обнаружены с помощью метода гравитационного микролинзирования. Этот метод основан на наблюдении за искажением света от фоновых звезд, которое происходит при прохождении мимо массивных объектов. Это позволяет выявлять скрытые миры и изучать их свойства.

Путешествия на планеты-бродяги могут быть сложной задачей, требующей передовых технологий. Один из наиболее перспективных методов — использование лазерных парусов. Лазерные паруса — это космические корабли, которые приводятся в движение с помощью лазерного излучения. Это позволяет достигать планет-бродяг в разумные сроки и открывает новые горизонты для исследований.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Запад предвкушает смерть Зеленского Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Россия не будет атаковать суда в устье Дуная
С 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными
В МИД РФ предложат британцам работать на российскую разведку
Пушилин: завершение спецоперации может быть только победным для России
Глава МИД Молдавии Попеску объяснил высылку российских дипломатов из страны
Терапевт Андреева посоветовала три лучших обеда для контроля артериального давления
82-летнюю пенсионерку, пережившую ВОВ, задержали при попытке поджечь военкомат
Гендиректор "Яндекса" оштрафован на 200 тыс. рублей
"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами
Соседка челябинского маньяка заявила, что его дом давно вызывал подозрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников