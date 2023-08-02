Правительство России утвердило список обязательных программ для предустановки на новые устройства в 2024 году, сообщает ТАСС.
Отечественные приложения должны будут устанавливаться на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления.
Также в сообщении отмечается, что в список добавлены несколько видеосервисов и пользователи смогут самостоятельно выбрать наиболее удобный для них.
Отбором программ занимается Минцифры в рамках закона об обязательной предустановке российских приложений, который был принят в 2021 году.
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