Правительство России утвердило список обязательных программ

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Правительство России утвердило список обязательных программ для предустановки на новые устройства в 2024 году, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба ЯRUS

Отечественные приложения должны будут устанавливаться на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления.

Также в сообщении отмечается, что в список добавлены несколько видеосервисов и пользователи смогут самостоятельно выбрать наиболее удобный для них.

Отбором программ занимается Минцифры в рамках закона об обязательной предустановке российских приложений, который был принят в 2021 году.

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