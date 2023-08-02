В Сеченовском университете провели уникальную операцию на аорте лапароскопическим методом

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда хирургов Сеченовского университета провела успешное протезирование брюшного отдела аорты с использованием малоинвазивного подхода.

Фото: feed.riafan.ru

Хирургический триумф, достигнутый специалистами Сеченовского университета, связан с тщательным и инновационным подходом к протезированию аорты. В отличие от традиционных методов, требующих обширных разрезов и длительного восстановительного периода, команда хирургов выбрала малоинвазивную методику. Этот новаторский подход не только обеспечивает более лёгкое и быстрое восстановление, но и минимизирует возможные риски, связанные с проведением операции.

Профессор, директор клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета, доктор Роман Комаров поделился своими соображениями об успехе операции.

"При проведении таких сложных операций очень важна уверенность. Мы были уверены в правильности нашего подхода, и операция прошла без осложнений, - отметил он.

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