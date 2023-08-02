РИА Новости: в Дании предсказали новую угрозу для Европы из-за потепления климата

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Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе. Об этом сообщили учёные из Дании, получив результаты моделирования, пишет РИА Новости.

Фото: NASA

Наблюдался разный климат на Земле в зависимости от разных факторов. Но с середины XX века отмечен рост среднегодовых температур. Причиной стали антропогенные выбросы парниковых газов. Вскоре выработали Киотский протокол и Парижское соглашение.

Важным элементом климата Земли являются океанические течения. Они образуют гигантскую петлю, которую называют AMOC. На Земле огромные водные массы переносят не только воду, но и энергию. Мягкая погода в Северной Европе наблюдается из-за тёплого течения Гольфстрим. Таяние ледников может заблокировать работу АМОС.

Учёные предсказывают смещение поясов тропических дождей. На экваторе может установиться сильная жара, а в Европе и Северной Америке станет холодно.

"Вполне вероятно, что через полвека полюс потепления переместится из Арктики в Антарктику", — пишет издание.

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