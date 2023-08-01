Продолжительность рабочего дня во всем мире сократилась на 37 минут, а в России достигла рекордных значений

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В исследовании, проведенном аналитической компанией ActivTrak, было выявлено, что продолжительность рабочего дня во всем мире сократилась на 37 минут во втором квартале 2023 года, достигнув 10 часов. Этот показатель является значимым, так как представляет общий тренд сокращения рабочего времени сотрудников в различных отраслях, сообщают Аргументы и Факты.

Фото: freepik.com

Для сравнения с предыдущим годом, во втором квартале 2022 года продолжительность рабочего дня составляла 10 часов 37 минут, а в первом квартале 2023 года — 10 часов 33 минуты. Таким образом, можно наблюдать позитивную динамику сокращения рабочего времени, что, вероятно, связано с развитием новых технологий и процессов ведения бизнеса.

Замечено, что число сотрудников, перегруженных работой, сократилось всего на 4% — с 32% до 28% — за промежуток года. Несмотря на снижение, этот показатель все равно остается на достаточно высоком уровне. Понимание причин перегрузки сотрудников и их оптимизация являются важными аспектами для достижения баланса между работой и личной жизнью.

Длительность продуктивных часов осталась стабильной и не изменилась по сравнению с предыдущими данными — 7,2 часа в сутки. Это говорит о том, что компании стремятся поддерживать высокий уровень производительности сотрудников в рамках сокращения рабочего времени.

Исследователи проанализировали работу 134 тыс. сотрудников из 911 компаний в различных отраслях, включая финансовые услуги, здравоохранение, страхование и профессиональные услуги. Общее количество проработанных часов во втором квартале составило 38 млн часов. Эти данные дают общее представление о том, какие отрасли более склонны к сокращению рабочего времени.

В России средняя продолжительность рабочей недели достигла рекордного значения. В период с января по март 2023 года российские работники трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю, что на 15 минут больше, чем в прошлом году. Это отражает растущие тенденции в сокращении рабочего времени в различных странах.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объяснил рекордную продолжительность рабочей недели нехваткой специалистов в некоторых отраслях промышленности. В связи с этой проблемой, сотрудники сталкиваются с необходимостью выполнять больший объем работы за дополнительную плату. Для устранения этой тенденции необходимо активное содействие со стороны компаний, правительства и общества в целом.

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