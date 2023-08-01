В Британии разработали биоразлагаемые платы для электроники

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Появилась информация о новаторской разработке британской компании, успешно создавшей полностью биоразлагаемые печатные платы, использующие в качестве сырья органические волокна. Как сообщается на сайте немецкой компании Infineon Technologies, ведущего производителя полупроводников, эта инновационная технология позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной микроэлектроникой. Кроме того, одним из главных преимуществ новой технологии является то, что использованные электронные компоненты могут быть легко переработаны после окончания срока службы устройств.

Фото: pixabay.com

Рождение экологически чистых печатных плат

Команда британской компании Jiva Materials разработала новые печатные платы на органической основе. Наряду с натуральными волокнами в процессе производства используются полимеры, не содержащие галогенов.

Безгалогенный полимер служит защитной оболочкой для органической структуры печатной платы. При погружении в горячую воду полимер растворяется, оставляя после себя материал, пригодный для компостирования. Соответственно, электронные компоненты, припаянные к плате, освобождаются и могут быть переработаны. По оценкам разработчиков, такие печатные платы позволят сократить выбросы углекислого газа на 60%.

Проверенные и доказанные достижения

Инженеры компании Infineon Technologies уже провели всесторонние испытания этой революционной технологии при производстве микросхем для телекоммуникационных устройств. Результаты оказались многообещающими и продемонстрировали отличную производительность в реальных условиях. Этот прорыв открывает дорогу к будущим бытовым приборам и промышленной электронике, к которым предъявляются все более жесткие экологические требования.

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