В Британии разработали биоразлагаемые платы для электроники

Появилась информация о новаторской разработке британской компании, успешно создавшей полностью биоразлагаемые печатные платы, использующие в качестве сырья органические волокна. Как сообщается на сайте немецкой компании Infineon Technologies, ведущего производителя полупроводников, эта инновационная технология позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной микроэлектроникой. Кроме того, одним из главных преимуществ новой технологии является то, что использованные электронные компоненты могут быть легко переработаны после окончания срока службы устройств.
Команда британской компании Jiva Materials разработала новые печатные платы на органической основе. Наряду с натуральными волокнами в процессе производства используются полимеры, не содержащие галогенов.
Безгалогенный полимер служит защитной оболочкой для органической структуры печатной платы. При погружении в горячую воду полимер растворяется, оставляя после себя материал, пригодный для компостирования. Соответственно, электронные компоненты, припаянные к плате, освобождаются и могут быть переработаны. По оценкам разработчиков, такие печатные платы позволят сократить выбросы углекислого газа на 60%.
Инженеры компании Infineon Technologies уже провели всесторонние испытания этой революционной технологии при производстве микросхем для телекоммуникационных устройств. Результаты оказались многообещающими и продемонстрировали отличную производительность в реальных условиях. Этот прорыв открывает дорогу к будущим бытовым приборам и промышленной электронике, к которым предъявляются все более жесткие экологические требования.
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