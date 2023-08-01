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Новый ультразвуковой сканер выявит рак груди на самой ранней стадии

2:45
Наука

Турецкий ученый Джанан Дагдевирен вместе со своей командой из Массачусетского технологического института (MIT) в США, представил уникальное медицинское достижение — новый ультразвуковой прибор, способный выявить рак молочной железы на самых ранних стадиях заболевания. Вдохновленная личной трагедией, Дагдевирен создала инновационный "диагностический бюстгальтер", который позволит более часто проходить обследования людям с высоким риском интервального рака молочной железы.

Новый ультразвуковой сканер выявит рак груди на самой ранней стадии
Фото: hurriyetdailynews. com

Для реализации своей идеи, Дагдевирен и ее команда разработали миниатюрное ультразвуковое устройство, которое крепится на бюстгальтере и позволяет человеку выполнять визуализацию молочной железы в любое время. Основой устройства послужила хорошо зарекомендовавшая себя ультразвуковая технология, однако благодаря добавлению нового пьезоэлектрического материала прибор стал значительно меньше. Часть устройства, которая непосредственно контактирует с телом, была создана с использованием сотовых отверстий.

При помощи этого ультразвукового сканера владелец устройства сможет самостоятельно наблюдать ткани молочной железы под разными углами и получать высококачественные изображения. Важным аспектом нового устройства является его простота использования, которая не требует специальных знаний или навыков.

Ученая Джанан Дагдевирен поделилась с местными СМИ, что ее вдохновила трагическая смерть тети Фатьмы Чалышканоглу, у которой был диагностирован запущенный рак груди в возрасте 49 лет, и которая умерла всего через шесть месяцев после постановки диагноза, несмотря на регулярные обследования на рак. Это стало толчком для создания устройства, которое бы позволило более частые обследования людям с высоким риском интервального рака молочной железы.

"Моя цель — помочь людям, у которых наиболее вероятно развитие интервального рака, и увеличить выживаемость до 98 процентов за счет более частого скрининга", — заявила Дагдевирен.

Известно, что так называемые "интервальные раки", которые развиваются между регулярными плановыми маммограммами, составляют 30 процентов всех случаев рака молочной железы. Новое медицинское устройство, созданное Дагдевирен и ее коллегами, предоставляет новые возможности для более раннего обнаружения заболевания и повышает шансы на успешное лечение рака молочной железы на ранних стадиях. Этот уникальный "диагностический бюстгальтер" может стать мощным инструментом в борьбе с опасным заболеванием и способствовать повышению качества жизни женщин по всему миру.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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