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Нематоды прыгают в воздух, прилипая к насекомым и птицам?

2:47
Наука

Группа исследователей из Университета Хоккайдо и Университета Хиросимы сообщила о захватывающем открытии, касающемся нематод — маленьких жгутиковых червей длиной около 1 мм. Исследование позволило установить, что эти существа используют статическое электричество, чтобы прыгать в воздух и путешествовать на поверхности насекомых.

Нематоды прыгают в воздух, прилипая к насекомым и птицам?
Фото: Университет Хоккайдо и Университет Хиросимы

Нематоды обитают по всему миру, однако до сих пор оставалось загадкой, как именно они распространяются. Исследование было проведено сотрудниками, в том числе доцентом Кацухико Сато из Научно-исследовательского института электроники Университета Хоккайдо, который исследует движение живых организмов с точки зрения физики. Он отметил, что возможно, статическое электричество, сгенерированное в природе, умело используется нематодами для движения и распространения.

Нематоды являются важными организмами, обитающими в почве и воде, и их способность передвигаться в благоприятную среду на стадии личинки имеет важное значение для выживания. Команда исследователей обнаружила, что личинки нематод мгновенно перемещаются на поверхности, заряженные статическим электричеством. Было подтверждено, что нематоды прыгают, когда статическое электричество искусственно создается. Кроме того, когда пчел, наэлектризованных натиранием тела лепестками, приближаются к группе нематод, около 80 из них формируют столбовидный пучок и летят к пчелам. Скорость их прыжков, обычно составляющая 1 метр в секунду, увеличивается в 1000 раз при таком движении.

Уже известно, что пауки используют статическое напряжение между воздухом и землей перед бурей для извержения шелка и прыжков. Однако доцент Сато предположил, что нематоды также могут использовать статическое электричество для перемещения по насекомым и птицам, чтобы найти более благоприятные условия для своего развития.

Исследование и его результаты были опубликованы в престижном американском научном журнале Current Biology. Профессор биогидродинамики Высшей школы биомедицинской инженерии Университета Тохоку, Такудзи Исикава, отметил, что исследование показало, что нематоды искусно используют статическое электричество для уникального метода цепления за других организмов, что, возможно, также применимо к другим организмам, использующим статическое напряжение для своих целей. Это открытие расширяет наше понимание мира маленьких, но удивительных живых существ и их адаптаций для выживания в разнообразных условиях природы.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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