iPhone 15 получит новый дизайн лицевой панели, титановые материалы и порт USB-C

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Связь

Согласно информации из различных источников, следующий iPhone 15 обещает принести несколько важных изменений и новых функций. Одной из главных особенностей будет ультратонкая лицевая панель, которая будет использовать технологию литья под низким давлением (LIPO) для уменьшения толщины с 2,2 мм в текущих моделях iPhone до всего 1,5 мм. Эта технология ранее использовалась в Apple Watch 7 и ожидается, что она будет применена также и на iPad.

Фото: techspot. com

Также одним из крупных изменений будет переход от порта Lightning на USB-C. Это изменение давно обсуждается и, возможно, связано с требованиями Европейского совета, согласно которым небольшие устройства, продаваемые в ЕС, должны использовать стандарт зарядки к 2024 году.

Кроме того, ожидается, что стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат вырез в форме таблетки Dynamic Island, который впервые был представлен в iPhone 14 Pro.

В моделях Pro также будут присутствовать другие улучшения, такие как замена краев из нержавеющей стали на более легкий и высококачественный материал - титан. Также внутренние компоненты iPhone 15 Pro будут переработаны, что упростит процесс ремонта.

Что касается обновлений камеры, модели Pro получат "значительные" улучшения, включая новые линзы и расширенный оптический зум. Также ожидается, что устройства Pro будут оснащены чипом SoC A17, изготовленным по 3-нанометровой технологии, что позволит повысить производительность на 10-15% и снизить энергопотребление до 30%. Обычные модели iPhone 15, в свою очередь, будут оснащены процессором A16.

Слухи говорят, что цены на всю серию iPhone 15 могут возрасти за пределами США, и модели Pro, вероятно, будут дороже своих предшественников в США.

Появление iPhone 15 ожидается во второй половине сентября, после презентации, которая, вероятно, состоится в первых двух неделях сентября. Однако сообщается, что крошечные лицевые панели могут вызывать проблемы в производстве, что может повлечь за собой ограничения поставок.