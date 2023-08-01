В NASA получили сигнал от потерянного в июле зонда Voyager-2

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

28 июля NASA объявило о том, что был получен сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле.

Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

Большая радость и облегчение охватили агентство и научное сообщество, узнав об успешном восстановлении связи с этим космическим аппаратом. Предполагалось, что восстановление связи возможно не раньше середины октября, но благодаря усилиям специалистов из NASA, эта проблема была успешно преодолена.

Зонд Voyager-2 передал несущий сигнал, который успешно принят сетью дальней космической связи NASA. Это событие дает нам уверенность в том, что космический аппарат находится в рабочем состоянии и готов продолжать свою важную миссию.

Миссия Voyager ("Путешественник") началась с запуска двух космических зондов — Voyager-1 и Voyager-2 — в сентябре 1977 года. С тех пор эти зонды стали не только самыми далекими от Земли, но и самыми долгоживущими космическими аппаратами в истории исследования космоса.

Voyager-1, находящийся на расстоянии 24 миллиардов километров от Земли, продолжает свою миссию с неизменным энтузиазмом. Он передает ценные данные, которые позволяют ученым расширять границы нашего знания о космосе. Его важная роль в изучении глубин космоса заслуживает признания и восхищения.

Voyager-2, как и его "брат-близнец" Voyager-1, несет на себе ответственность за уникальные исследования космоса. Этот космический аппарат будет продолжать свою миссию, направленную на получение новых данных о космических объектах и условиях внеклеточного пространства. Задачи Voyager-2 включают изучение магнитных полей, космической пыли, солнечного ветра и других интересующих феноменов.

Миссия Voyager имеет огромное значение для всего человечества. Исследование космоса позволяет нам лучше понять нашу планету, Солнечную систему и вселенную в целом. Благодаря усилиям космических зондов Voyager, мы расширяем горизонты нашего знания и открываем новые грани неведомого.

С восстановлением связи с зондом Voyager-2 NASA продолжает свое важное научное дело, раскрывая перед нами тайны космоса. Миссия Voyager оставляет свой след в истории исследований и служит вдохновением для будущих поколений исследователей. Мы с нетерпением ждем новых открытий и узнаваем о том, что еще скрывает за собой бескрайний космос.

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Voyager-2 Вышел на связь с НАСА после 1 года затишья