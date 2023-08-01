Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid

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Космический телескоп Euclid, запущенный 1 июля с целью исследования темной материи и темной энергии, успешно достиг своей целевой орбиты, и европейские операторы представили первые тестовые изображения.

Фото: архив

Первые снимки были сделаны во время начальной калибровки телескопа, и хотя они заполнены звездами, они не раскрывают всего его потенциала. Тем не менее, Европейское космическое агентство (ESA) утверждает, что уже проведенные испытания показали, что Euclid способен справиться с масштабной миссией.

Джузеппе Ракка, руководитель проекта Euclid, выразил восторг по поводу первых изображений, отметив, что это результат более чем 11 лет работы и разработки.

Космический телескоп Euclid пролетел около 1,5 миллиона километров от Земли, чтобы достичь своей наблюдательной орбиты. Оттуда он будет составлять самую большую карту Вселенной, которая охватывает до двух миллиардов галактик на более чем трети небосвода.

Основной целью Euclid является захват света, который потребовался 10 миллиардов лет, чтобы достичь Земли, и создание карты, которая даст новое представление об истории Вселенной, возраст которой составляет 13,8 миллиарда лет.

Телескоп оборудован камерой видимого света, которая позволяет измерять форму галактик, и спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона, разработанными с помощью НАСА, для измерения расстояний до галактик.

Однако в ходе калибровки инструментов было обнаружено "неожиданное освещение", которое повлияло на чистоту изображений. Разработчики предполагают, что солнечный свет проникал в телескоп через крошечную щель, но это проблему можно решить, избегая определенных углов.

Исследователи надеются использовать собранную информацию для решения "космических трудностей", связанных с неизвестными аспектами Вселенной. На данный момент 95% Вселенной остается неизвестными для человечества.

Темная энергия, которая заставляет Вселенную расширяться с ускоренной скоростью, составляет около 70% от всего содержания Вселенной. Остальные 25% составляет темная материя, играющая ключевую роль в связывании всей галактической структуры.

Научная работа космического телескопа Euclid должна начаться в октябре.